Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. На Камчатке в Быстринском районе ведутся поиски выпавшего из лодки мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

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Обратившийся за помощью спасателей мужчина рассказал, что вместе с товарищем на моторной лодке поднимался вверх по течению реки Быстрой. В районе слияния с рекой Кадар напарник выпал из лодки. Из-за большого количества камней мужчина не смог сразу прийти на помощь товарищу. Развернув лодку он вернулся на место ЧП, несколько раз прошел участок, но так и не нашел друга.

Мужчина спустился к Демшиканскому кордону и обратился за помощью. На поиски выдвинулась группа из пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в субботу 9 июля зарегистрировали сразу четыре трагедии на воде — утонули три мужчины и один подросток.