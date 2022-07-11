Тюмень, 11 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Три региона Уральского федерального округа возглавили рейтинг по развитию ипотеки в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Исследование подготовлено агентством РИА «Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 лет за период с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022 года.

Первые три строчки заняли Тюменская область, Югра и Ямал. В Тюменской области на одну тысячу человек экономически активного населения было выдано 37,3 ипотечных кредитов, средний размер займа — 2,97 млн рублей. По сравнению с прошлогодними показателями января-мая 2021 года в регионе отмечается спад интереса к ипотеке на 29,3%. В Югре соответственно 35,3 кредитов на тысячу экономически активных жителей, средний чек — 3,37 млн рублей, спад на 40,6%. На Ямале - 34,3 кредитов на тысячу жителей, средний займ - 3,82 млн рублей, спад интереса на 35%.

В целом по России на тысячу экономически активного населения взято 21,7 кредитов, средний размер займа составляет 3,39 млн рублей, спад отмечен на 36,7%. Меньше всего ипотечных кредитов взято в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

Специалисты связывают снижение интереса населения к ипотечным кредитам резкими колебаниями на финансовом рынке, которые вносили нервозность и люди откладывали покупку жилья в условиях высокой неопределенности — в феврале 2022 года Центробанк экстренно поднял ставку рефинансирования до 20%, когда в прошлом году наблюдалась рекордная выдача льготных ипотечных кредитов.