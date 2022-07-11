Москва, , 06:40 — REGNUM Снижение цен может привести к исчезновению импортных товаров и падению спроса на отечественные. Об этом заявил журналистам доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Рост цен

В беседе с агентством «Прайм» он констатировал, что большинство жителей России воспринимают дефляцию как благо, так как услуги и товары дешевеют. Но для экономики этот процесс имеет негативные последствия, главным образом, из-за резкого уменьшения импорта при сохранении доминирования экспорта в платёжном балансе.

Также эксперт отметил, что с исчезновением импортных товаров отечественные производители лишаются естественной конкуренции. «Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление», — сказал экономист.

В результате, по его словам, складывается ситуация, которая была в позднем СССР. Отечественные предприятия производили продукции, но она не пользовалась у населения спросом из-за качества и отсутствия учета реальных потребностей, зато за дефицитным стояли очереди.