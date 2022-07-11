В верёвочном парке Барнаула ребёнок сорвался с высоты
Барнаул, 11 июля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В веревочном парке «Джунгли» на Змеиногорском тракте в Барнауле 13-летний мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю и получил множественные травмы. Органы СКР по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инцидент произошел днем 10 июля. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. Установлено, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю.
«Следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили 11 июля в СУ СКР по Алтайскому краю.
Свою проверку в связи с инцидентом проводит и прокуратура.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса и принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.