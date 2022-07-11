Барнаул, 11 июля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В веревочном парке «Джунгли» на Змеиногорском тракте в Барнауле 13-летний мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю и получил множественные травмы. Органы СКР по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент произошел днем 10 июля. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. Установлено, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю.

«Следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили 11 июля в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою проверку в связи с инцидентом проводит и прокуратура.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса и принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.