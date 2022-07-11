Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, 11 июля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Кавалеровском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего подростка, который управлял автомобилем и спровоцировал ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Eli Duke Автомобильная авария

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Инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры и пытались остановить машину. Водитель не реагировал и продолжал движение, уходя от преследования, он столкнулся с Lexus RX-350, после чего вновь попытался скрыться от сотрудников полиции. В результате ДТП никто не пострадал.

Для остановки нарушителя полицейским пришлось применить оружие — они выстрелили по колесам Honda Domani. За рулем находился 16-летний житель Кавалерово, не имеющий водительского удостоверения.

В отношении несовершеннолетнего правонарушителя составлены административные материалы, его поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности. Им также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный водителю Lexus RX-350 в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель легкового автомобиля Toyota Chaser погиб в результате ДТП в Тымовском районе на Сахалине.