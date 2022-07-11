Красноярск, 11 июля 2022, 06:33 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде — грозах и ветре.
Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, днём 11 июля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края местами ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. В центральных и южных районах региона, а также в Эвенкии местами грозы.
На юге Таймыра местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.
Как сообщало ИА REGNUM, скорость штормового ветра в Москве 10 июля достигала 25 м/с.
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