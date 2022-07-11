Сыктывкар, , 06:32 — REGNUM В минувшее воскресенье, 10 июля, во всех приходах и монастырях Сыктывкарской епархии по окончании литургии было зачитано обращение правящего архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима о поддержке президента России Владимира Путина и российской армии «в справедливой военной операции по защите России от западной агрессии и распространяющейся вновь фашистской чумы». Об этом сообщается на сайте епархии.

Само обращение было опубликовано 8 июля и, как отметил архиепископ Питирим, оно совпало «с праздником победы Петра Великого над Карлом XII в Полтавской битве: Петр тогда надеялся на помощь Божию, а Карл на мощь своего войска. С нами Бог! Победа за нами!»

Как говорится в обращении, «президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Владимир Путин в своей недавней речи поднял крайне важную тему о необходимости всенародной поддержки наших военнослужащих, совершающих свой священный воинский подвиг в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Я, как правящий архиерей и священнослужитель с 40-летним стажем, ежедневно возношу молитвы ко Господу о наших славных воинах, самоотверженно несущих свое нелегкое ратное служение. Как лично сам, так и священнослужители вверенной епархии, ежедневно соприкасаемся с военнослужащими и их семьями, поддерживаем их и благодарим за служение.

Считаю своим долгом обратиться ко всем священнослужителям, монашествующим и боголюбивым мирянам Сыктывкарской епархии Русской православной церкви, а также ко всем патриотам нашего Северного края, еще теснее сплотиться вокруг нашего высшего военно-политического руководства и нашей доблестной армии, которая, как и в годы Великой Отечественной войны, защищает наше земное Отечество от коварного врага рода человеческого».

Как отмечается на епархиальном сайте, «духовенство Сыктывкарской епархии и миряне поддерживают обращение архиепископа Питирима и молятся о здравии и благополучии руководства страны и российских воинов».