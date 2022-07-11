Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. На Камчатке в субботу 9 июля зарегистрировали сразу четыре трагедии на воде — утонули три мужчины и один подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

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В озере Чашечка в Вилючинском районе утонул 24-летний местный житель. Он пошел купаться в пьяном состоянии. Товарищи пытались спасти его, но не успели. Тело мужчины из воды достал водолаз-волонтёр.

Вторая трагедия произошла также с нетрезвым 21-летним мужчиной, который решил искупаться в озере Глубоком в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Его тело водолазы пока не нашли.

Ещё один мужчина распивал алкогольные напитки на берегу искусственного водоёма около кафе «Озеро», решил искупаться и утонул. Его тело на берег вытащил один из отдыхающих.

В водоёме в районе поселка Пионерский утонула 12-летняя девочка, которая заплыла слишком далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре 10 июля во время фестиваля йоги утонул пятилетний мальчик.