Благовещенск, 11 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Благовещенск приехали сотрудники управления Росгвардии по Амурской области, участвовавшие в спецоперации России в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик. Встречали бойцов в торжественной обстановке, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

Rosgvard.ru Росгвардия

Читайте также: Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции»

«Росгвардейцы с честью выполнили поставленные президентом задачи, проявили свои лучшие качества, защищая жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. За успешное выполнение задач вручили бойцам государственные награды и ведомственные знаки отличия», — отметил глава региона.

Солдат встречали на взлётной полосе. Их в том числе приветствовал врио начальника Управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Нырков. Василий Орлов поблагодарил бойцов за службу от лица всех амурчан.

«Гордимся нашими бойцами!», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне федеральная служба войск национальной гвардии России учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На лицевой стороне медали будет размещено изображение бойца с автоматом на фоне ленты в виде буквы Z.