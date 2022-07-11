В столице Приамурья с почестями встретили защитников Донбасса
Благовещенск, 11 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Благовещенск приехали сотрудники управления Росгвардии по Амурской области, участвовавшие в спецоперации России в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик. Встречали бойцов в торжественной обстановке, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.
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Солдат встречали на взлётной полосе. Их в том числе приветствовал врио начальника Управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Нырков. Василий Орлов поблагодарил бойцов за службу от лица всех амурчан.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне федеральная служба войск национальной гвардии России учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На лицевой стороне медали будет размещено изображение бойца с автоматом на фоне ленты в виде буквы Z.