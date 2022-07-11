Тегеран, , 07:06 — REGNUM 10 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре является важным событием для иранских властей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Он сделал это заявление во время специальной конференции в министерстве иностранных дел Ирана.

Амир Абдоллахиан отметил, что его министерство готово оказать содействие для того, чтобы международное спортивное мероприятие прошло наилучшим образом.

Согласно данным Mehr News, Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 21 ноября. На первый день запланировано четыре матча, которые пройдут на разных стадионах.

Также в первый день соревнований состоится матч между Ираном и Англией.