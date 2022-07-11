Тегеран, , 10:53 — REGNUM 10 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поздравил с победой национальную сборную по волейболу, которая квалифицировалась в финал Лиги наций 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан в сообщении в твиттере также поздравил иранский народ с победой. Он высоко оценил ещё одну победу на спортивной арене, назвав ее большой честью для страны.

Мужская сборная Ирана квалифицировалась в финал Лиги наций по волейболу 2022 года в результате победы над сербским соперником в Польше.

Матч состоялся в пятый и последний день предварительного этапа волейбольной Лиги наций 2022 года в польском городе Гданьск.

Согласно данным официального сайта соревнований, Иран обыграл Сербию в трех сетах (35−33, 25−21 и 25−12).