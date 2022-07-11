Москва, , 06:25 — REGNUM Скорость штормового ветра в Москве в воскресенье, 10 июля, достигала 25 метров в секунду. За сутки на город выпал более пятой части месячной нормы осадков. Об этом 11 июля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Самый сильный ветер наблюдался во Внуково, там его скорость в порывах достигала 25 м/с», — уточнил синоптик.

По словам Леуса, на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 18 мм осадков, что составляет 21% от месячной нормы июля.

«В некоторых районах столицы дождей выпало еще больше — метеостанция Балчуг отметила 20 мм, Тушино — 17 мм, в Новой Москве: Михайловское — 25 мм — это максимум из наблюдавшегося в столице», добавил Леус. В Подмосковье больше всего дождей — 21 мм — пролилось в Мелихово и Наро-Фоминске.

Напомним, 10 июля в Москве из-за непогоды погиб один человек, еще десять получили травмы. Причиной гибели человека стало упавшее на него дерево.

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