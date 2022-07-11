Тегеран, , 10:22 — REGNUM 10 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что любой план, направленный на расширение присутствия США в Западной Азии, только принесет напряженность и приведет к распространению терроризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Канани отреагировал на планы Соединенных Штатов и Израиля заключить совместный пакт с арабскими странами для противодействия тому, что они называют угрозами со стороны Ирана.

Дипломат охарактеризовал этот план как провокационный шаг и заявил, что Иран рассматривает его как угрозу своей национальной безопасности, а также безопасности региона.

Он также отметил, что США не имеют правильного понимания реалий в регионе и поднимают подобные вопросы только с целью посеять семена раздора и распространения иранофобии среди стран региона.

«Это показывает, что для США важны их незаконные интересы и постоянная поддержка израильского режима», — подчеркнул Канани.