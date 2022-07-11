Тегеран, 11 июля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. 9 июля сборная Ирана обыграла сербскую команду со счетом 3:0 в матче волейбольной Лиги наций 2022 года и вышла в финал, который состоится в Италии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июля.

Волейбол

Мужская сборная Ирана по волейболу разгромила своих соперников из Сербии в пятый и последний день предварительного этапа волейбольной Лиги наций 2022 года.

Матчи 5-й группы состоялись в японском городе Осака, 6-я группа сражалась в польском городе Гданьск.

Сборная Ирана соревновалась с Сербией в Гданьске, победив ее в трех сетах (35−33, 25−21 и 25−12 соответственно).

Согласно данным официального сайта соревнований, сборная Ирана занимает седьмое место в квалификации к финалу Лиги наций по волейболу 2022 года.