Тегеран, 11 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Иран настоятельно призвал своих граждан, проживающих в Шри-Ланке, избегать сцен протеста и поддерживать связь с посольством Ирана в столице страны. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 10 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

С марта в Шри-Ланке периодически проходят акции протеста против обострения экономического кризиса.

Новые митинги возобновились 8 июля, перерастая в гражданское насилие. 9 июля протестующие штурмовали официальную резиденцию президента Готабайи Раджапаксы.

В связи с этим официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани призвал иранцев, проживающих в Шри-Ланке, избегать сцен протеста. Он отметил, что министерство также постоянно контактирует с посольством Ирана в Коломбо.

Канани выразил надежду, что «спокойствие скоро вернется на Шри-Ланку». Он также отметил, что основные права людей в любой стране должны неизменно соблюдаться.