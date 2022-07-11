Тегеран, , 08:49 — REGNUM 10 июля заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Хашем Дадашпур заявил, что в Исламской Республике обучаются студенты из 119 стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также заявил, что за привлечением большего числа иностранных студентов следует Организация студенческих дел.

«Международный университет имама Хомейни в Казвине является одним из самых активных университетов в этом отношении», — отметил Дадашпур, подчеркнув, что возможности университета должны быть использованы наилучшим образом.

Он также сообщил, что доля Ирана в глобальном движении студентов университетов составляет 100 000 человек, на что приходится около 1,5% от общего числа студентов, перемещающихся по всему миру.

Чиновник подчеркнул, что около 6 миллионов студентов во всем мире учатся в иностранных государствах.