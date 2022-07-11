Тегеран, 11 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 10 июля заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Хашем Дадашпур заявил, что в Исламской Республике обучаются студенты из 119 стран. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он также заявил, что за привлечением большего числа иностранных студентов следует Организация студенческих дел.

«Международный университет имама Хомейни в Казвине является одним из самых активных университетов в этом отношении», — отметил Дадашпур, подчеркнув, что возможности университета должны быть использованы наилучшим образом.

Он также сообщил, что доля Ирана в глобальном движении студентов университетов составляет 100 000 человек, на что приходится около 1,5% от общего числа студентов, перемещающихся по всему миру.

Чиновник подчеркнул, что около 6 миллионов студентов во всем мире учатся в иностранных государствах.