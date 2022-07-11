Тайбэй, 11 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Информацию о предоставлении Украине миномётных снарядов опровергло оборонное ведомство Тайваня. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Опровержение последовало в ответ на опубликованные рядом украинских СМИ фотографии снарядов, якобы поставленных Киеву Тайванем. На боеприпасах при этом были видны иероглифы, принятые на Тайване.

Оборонное ведомство в Тайбэе назвало данные сообщения «ложными» и уточнило, что на показанных снарядах использована система серийных номеров, отличная от той, что используется в вооружённых силах Тайваня.

«В ответ на публикации зарубежных СМИ о том, что Украина получила от Тайваня минометные снаряды калибром 60 миллиметров, министерство обороны заявляет, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — сказано в сообщении минобороны Тайваня.

Также отмечается, что «домыслы зарубежных СМИ не соответствуют действительности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев заявил о получении партии боеприпасов из Тайваня.