Тегеран, 11 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Иран и Катар подписали соглашение о расширении сотрудничества в области воздушного транзита, заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана (CAO). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 10 июля.

E-architect.co.uk Подготовка к Чемпионату мира по футболу в Катаре

Мир-Акбар Разави заявил, что соглашение было подписано на встрече в Тегеране между главами организаций гражданской авиации двух стран.

Он отметил, что в ходе встречи иранская и катарская стороны обменялись мнениями об использовании воздушных возможностей Ирана для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Соглашение было достигнуто по итогам двух раундов двусторонних переговоров в Дохе и на иранском южном острове Киш.

Документ предусматривает облегчение поездок футбольных болельщиков в Иран иранскими авиакомпаниями.

Иранская сторона также заявила о готовности отменить визовые требования для иностранцев, которые намерены посетить Иран с целью дальнейшей поездки на Чемпионат мира по футболу 2022 года.