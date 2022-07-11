Тегеран, , 08:16 — REGNUM 10 июля малийский министр высшего образования и научных исследований Амаду Кейта назвал научно-технический прогресс Исламской Республики Иран в сельском хозяйстве, здравоохранении и других секторах достойным восхищения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В кулуарах своего визита в Парк связи и информационных технологий в провинции Альборз министр заявил агентству IRNA, что его страна готова использовать научно-технический потенциал и опыт Исламской Республики Иран в различных секторах.

Он отметил, что существование огромных наукоемких предприятий в Иране создало необходимые основания для сотрудничества между двумя странами.

Министр высшего образования и научных исследований Мали подчеркнул, что научный и производственный потенциал в Иране очень высок.

Высоко оценив гостеприимство иранцев во время своего визита, Кейта отметил: «За последние два дня я посетил научные и производственные компании Ирана, и в оценке этого визита следует сказать, что Иран смог продемонстрировать свои возможности».

Малийский министр также заявил, что многие парки в Иране все ещё являются стартапами и нуждаются в инвесторах.