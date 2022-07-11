Москва, , 06:15 — REGNUM Германия встала на путь антиросссйских санкций и теперь всё время готовится к худшему. Об этом в своём телеграм-канале написал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кто бы мог подумать, что поддержка майдана и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведёт немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!» — отметил Пушков.

Он также добавил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не зря хотела усилить этот козырь за счёт Северного потока-2 и делала это даже вопреки США. Однако затем Берлин избрал противоположный путь.

«Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причём рубить упорно и безрассудно», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии опасаются резкого сокращения поставок газа из России, а то и полного их прекращения. Одним из поводов для этого стала остановка газопровода «Северный поток» на десять дней для технического обслуживания.