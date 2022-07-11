Тегеран, 11 июля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) прогнозирует, что производство зерна в Иране увеличится на 13,5 процента в текущем году, достигнув 20,3 миллиона тонн. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 10 июля.

M.government.ru Зерно

Организация объявила в своем недавнем ежеквартальном отчете, что производство зерна, по прогнозам, сократится на 0,6 процента в 2022 году.

Ожидается, что мировое производство зерна сократится на 18 миллионов тонн, достигнув 2791 миллиона тонн, что указывает на сокращение на 0,6 процента по сравнению с прошлогодним уровнем, который составил 2,81 миллиарда тонн.

По данным ФАО, баланс производства и потребления зерна в текущем году будет иметь дефицит в размере шести миллионов тонн, поскольку прогнозируется, что уровень производства составит 2791 миллион тонн, в то время как потребление зерна составит не менее 2797 миллионов тонн, несмотря на снижение потребления на 0,1%.

Согласно отчету, международная торговля зерном в текущем году сократится на 2,4 процента по сравнению с прошлым годом, таким образом, объем торговли достигнет 467 миллионов тонн. Средний объем мировой торговли зерном в прошлом году составил 479 миллионов тонн.