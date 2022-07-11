Тегеран, , 07:09 — REGNUM 10 июля атташе Ирака по культуре в Иране заявил, что благодаря укреплению двусторонних отношений между двумя странами 60 000 иракских студентов обучаются в иранских университетах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Студент

Выступая на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между посольством Ирака и Мазандеранским университетом медицинских наук, Амджад Хамид Музаффар заявил, что многие иранские университеты являются одними из лучших в мире по международным показателям, а Ирак, безусловно, выиграет от этих научных возможностей, подписав меморандум о научном сотрудничестве.

Он также призвал организовать курсы персидского языка для иракских студентов.

Посольство Ирака в Иране и Мазандеранский университет медицинских наук договорились о сотрудничестве для привлечения иракских студентов в иранские медицинские колледжи.

В этом меморандуме подчеркиваются братские отношения между иранским университетом и Ираком в области развития образовательной и исследовательской деятельности, проведения совместных международных конференций, а также краткосрочных и долгосрочных курсов для сотрудников и профессоров иракских университетов.