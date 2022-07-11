Москва, , 06:11 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Европе, Латинской Америке, Азии и других частях света. Как сообщает vesti.ru, резкий скачок заболеваемости отмечен в ряде европейских стран, особенно во Франции, где за сутки фиксируется более 150 тысяч случаев ковида. Следом идет Германия, со 130-140 тысячами случаев ежесуточно. В Италия регистрируется более 100 тысяч новых случаев в сутки.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала лета в шесть раз выросла заболеваемости коронавирусом в Бельгии, в четыре раза — в Греции, в три — в Нидерландах и Австрии, вдвое — в Испании. и Лишь в Португалии идет снижение заражаемости коронавирусом.

Не лучше ситуация в Латинской Америке. Так, в Мексике в течение суток заболевают около 30 тысяч человек, в Бразилии — 70 тысяч человек в день уже в течение двух последних недель. В Чили — около 8 тысяч случаев ежесуточно.

В азиатских странах угроза COVID-19 также вновь актуальна: в Индии регистрируется более 20 тысяч случаев в сутки, в Японии — около 50 тысяч случаев.

За последнюю неделю от ковида в мире умерли 11,5 тысячи человек, что на 3 тысячи больше, чем на неделей ранее. Больше всего жертв за семь дней — в США (1,6 тыс. человек). Примерно столько же умерло в Бразилии. На третьем месте по смертности оказалась Германия — порядка 600 летальных исходов за неделю.

Напомним, в России ежесуточно регистрируется около 3,4 тыс. случаев заражения в сутки.

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