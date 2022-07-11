Москва, 11 июля 2022, 06:09 — REGNUM Кредитный потребительский кооператив «Бизнес-инвест» из Москвы, отработавший четыре года в своём сегменте, получил банкротный иск от Центробанка России. Исковое заявление регулятора арбитраж столицы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил в базу суда 8 июля 2022 года. В материалах дела детали пока не раскрываются.
Справка: кооператив в ЕГРЮЛ включен в 2018 году, глава правления — Александр Ненашев. По итогам 2020 года кооператив указал чистый убыток — 17,2 млн рублей, а по итогам 2019 года — 12,9 млн рублей.
Напомним, также в конце июня 2022 года банкротные претензии от кредитора получил и жилищно-строительный кооператив «Южный берег» из Крыма.