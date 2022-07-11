Москва, 11 июля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Кредитный потребительский кооператив «Бизнес-инвест» из Москвы, отработавший четыре года в своём сегменте, получил банкротный иск от Центробанка России. Исковое заявление регулятора арбитраж столицы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Mike Cohen Банкротство

Иск поступил в базу суда 8 июля 2022 года. В материалах дела детали пока не раскрываются.