Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Утверждения президента США Джозефа Байдена о том, что в росте цен на топливо в стране виновен российский лидер Владимир Путин, уже не вызывают доверия у американцев. Об этом 10 июля сообщил Дуглас Мюррей, обозреватель Fox News.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Мюррей уточнил, что уже в течение полугода администрация президента Байдена пытается переложить ответственность за все проблемы в США на президента России. Однако американцы не верят этим утверждениям по многим причинам. И одна из них состоит в том, что граждане страны знают и помнят о проблемах с энергетикой, которые возникли с самого начала прихода к власти администрации во главе с Байденом.

Как указал обозреватель, в стране отлично осознают, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, пытаясь проводить «зелёную» политику. И в итоге такой шаг привёл к тому, что американскому лидеру приходится ездить по миру в поисках поставщиков нефти и умолять их обеспечить США энергоносителями.

По словам Мюррея, действующее американское руководство проводит «идеологически обусловленную» энергетическую политику.

«Они не смотрели на цифры, они не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью «повестки»», — поясняет журналист.

По мнению Мюррея, теперь в США из-за этих «очень идейных людей» вынуждены страдать обычные американцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг одобрения президента США Байдена впервые за время его нахождения на посту главы государства упал ниже 30%.

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