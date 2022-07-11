Хабаровск, , 05:48 — REGNUM Капитальный ремонт жилых домов в Хабаровском крае в условиях санкций ведут с помощью отечественных материалов — особое внимание уделяется работе с производителями и поставщиками материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Капремонт

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Отмечается, что никаких предпосылок для срыва работ по капитальному ремонту МКД нет.

«Полностью решен вопрос импортозамещения лифтового оборудования, устанавливаемого по программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 90% комплектующих российского или белорусского производства, оставшиеся 10% не входят в список санкционных товаров», — заверили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

При утеплении фасадов применяется материал группы компаний «КровТрейд» — КТ вент. Штукатурные, отделочные и лакокрасочные материалы также преимущественно российского производства, как и пиломатериалы для устройства деревянных конструкций скатных крыш и других элементов, используемых в капремонте.

Всего в краевой план работ по капитальному ремонту в 2022 году включено 505 домов. В них запланировано проведение 539 работ. Для 321 дома будет разработана проектно-сметная документация, в 218 — пройдут строительно-монтажные работы. За 6 месяцев в 104 домах уже завершены работы по капремонту, для 173 разработана проектная документация. В настоящее время работы ведутся по 341 многоквартирному дому.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексную систему капитального ремонта деталей техники и оборудования поручил создать в Самарской области глава региона Дмитрий Азаров.