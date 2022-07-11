Петропавловск-Камчатский, , 05:45 — REGNUM На Камчатке в районе посёлка Усть-Камчатск 11 июля произошло землетрясение магнитудой 4,1. Население ощущало толчки силой до 4 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 14 км в 11 км южнее посёлка Усть-Камчатск.

Дежурный караул вышел на осмотр социально-значимых объектов и зданий после землетрясения.

Жители Камчатки в экстренные службы после подземных толчков не обращались. По предварительным данным, повреждений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи на территории Чили.