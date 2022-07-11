Красноярск, 11 июля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Полиция Красноярска выясняет все обстоятельства инцидента, в ходе которого группа молодых людей устроила танцы на арт-объекте «Ротонда Памяти и Славы». Этот объект является частью выставочного проекта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Сообщение о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта «Ротонда Памяти и Славы», поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» в воскресенье, 10 июля. На место сразу был направлен наряд патрульно-постовой службы.

«Полицейские установили личности граждан и опросили их. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.