с. Бетенкес, , 05:40 — REGNUM В селе Бетенкес Верхоянского района Якутии уровень воды в реке Адыча превысил критическую отметку. Населённый пункт защищён гидротехническим сооружением, сообщило ЯСИА.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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Дамбу не прорвало, вода пошла поверх неё. Подтопленных домов и социальных объектов в селе нет.

Паводок угрожает десяти населённым пунктам Якутии. Уровни воды растут в реках Дулгалах и Сартан. Под угрозой затопления — сёла Барылас, Юнкюр, Арылах, Хайысардах, Сайды, Бетенкес, а также поселок Батагай, город Верхоянск и Бабушкинский наслег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе Якутии из-за паводка введён режим ЧС. В селе Томтор уровень воды в реке Куйдусун достиг 998 см при критической отметке в 1000 см. Подтоплены школа, фельдшерско-акушерский пункт и 95 участков и 50 домов. В селе Суордах превышены критические отметки, подтоплены 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек (76 из них — дети).