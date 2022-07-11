Владивосток, 11 июля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Меру пресечения изменил с заключения под стражу на домашний арест женщине, облившей краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, суд в городе Владивостоке. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

Пресс-служба «Единой России» Приморский край vk.com/club149 411 405 Рихард Зорге

Представитель прокуратуры Приморского края уточнил, что суд сменил меру пресечения обвиняемой в повреждении памятника жительнице Владивостока на домашний арест.

Напомним, 39-летняя женщина была задержана по подозрению в вандализме, позднее статью переквалифицировали на «уничтожение или ли повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации», по данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.

Жительница Владивостока, обвиняемая в повреждении памятника Зорге, должна будет пройти психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Владивостоке 39-летней местной жительнице предъявлено обвинение в повреждении памятника герою Советского Союза Рихарду Зорге.