Якутск, , 05:29 — REGNUM В селе Томтор Верхоянского района Якутии уровень воды в реке Куйдусун достиг 998 см при критической отметке в 1000 см. Подтоплены школа, фельдшерско-акушерский пункт и 95 участков и 50 домов, сообщил на брифинге 11 июля заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Паводок Mchs.gov.ru

Читайте также: Из затопленного села Якутии эвакуировали 26 детей

В подтопленных зданиях живут 265 человек, в том числе 85 детей. Отселены из своих домов 25 жителей села, десять из них — дети. Создан пункт временного размещения людей, в нём находятся 12 человек.

Из Якутска в Верхоянский район направлены спасатели и сотрудники МЧС. Более 4 тонн имущества из резерва выдано для помощи населению, также отметил вице-премьер республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Суордах уровень воды составляет 833 см при критическом 780. Подтоплены детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт и 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек (76 из них — дети).