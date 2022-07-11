Петропавловск-Камчатский, , 05:18 — REGNUM На Камчатке в посёлке Пионерский Елизовского района в водоёме утонул ребёнок. Следственные органы проводят проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

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Известно, что группа детей пошла купаться в водоёме 9 июля. 12-летняя девочка не имела навыков плавания и заплыла слишком далеко. Тело ребёнка обнаружили в ходе поисковых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки в водоёмах утонули двое детей. По факту двух трагедий проводится доследственная проверка.