Москва, , 05:11 — REGNUM В России в ближайшее время могут сильно снизиться розничные цены на бензин. Об этом заявил журналистам эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.

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В интервью радио Sputnik он отметил, что на внутреннем рынке России наблюдается избыток топлива. Это связано со сложностями поставок за рубеж. Ситуация уже привела к падению оптовых цен. Но розничные пока не сильно ушли вниз.

Одна из причин этого заключается в изменяющейся политической ситуации. Продавцы не уверены в том, что оптовые цены на бензин зафиксируются на нижнем уровне. Поэтому они не спешат сильно понижать цены, чтобы не пришлось потом их резко повышать.

При этом уже к концу 2022 года розничные цены всё же могут упасть. «Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной», — сказал эксперт.