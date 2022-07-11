с. Суордах, , 05:12 — REGNUM В Якутск из села Суордах Верхоянского района Якутии перевезли 27 человек — это дети с сопровождающим. Их эвакуировали из затопленного села вертолётами компании «Полярные авиалинии», написал в своём телеграм-канале 11 июля глава республики Айсен Николаев.

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«26 детишек и 1 сопровождающий сейчас уже проходят регистрацию в аэропорту для вылета в Якутск. 1 ребенок вылетит завтра. В Якутске дети будут размещены в Сосновом бору. Всего там подготовлено 200 мест для детей из Верхоянского и Кобяйского районов», — отметил глава региона.

По словам первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова, уровень воды в Суордахе составляет 833 см при критическом 780. Подтоплены детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт и 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек (76 из них — дети).

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе Якутии из-за паводка 9 июля ввели режим ЧС. Жителей Суордаха эвакуируют.