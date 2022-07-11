Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 05:06 — ИА Регнум. На Камчатке 8 июля с обрыва сорвался автомобиль с водителем. 31-летний мужчина погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР, где по данному факту проводится проверка.

Марина Каширская ИА REGNUM Скалы

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Удалось выяснить, что житель Вилючинска сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и поехал в сторону бухты Спасения. Он двигался на высокой скорости и не заметил резкого обрыва. Автомобиль налетел на камни и завис над пропастью, а затем сорвался со скалы и упал в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 9 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Возбуждено уголовное дело.