Ханты-Мансийск, , 05:06 — REGNUM В Югре за сутки в водоёмах утонули двое детей. По факту двух трагедий проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Недалеко от Лангепаса 9 июля 13-летний подросток с товарищами купался в водоёме около садового товарищества «Рябинушка». Школьник уплыл далеко от берега и пропал. Тело ребёнка найдено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 9 июля в Нижневартовском районе на базе «Ольгино» во время купания утонул шестилетний ребёнок.

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