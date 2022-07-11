Лисичанск, ЛНР, , 10:25 — REGNUM На территории ЛНР убит боевик, являвшийся гражданином Грузии, сообщает 10 июля грузинский телеканал «Формула».

Бой Цитата из к/ф Псы войны. Реж. Нил Маршалл. 2002. Великобритания — Люксембург

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Каха Гоголи погиб во время боя у города Лисичанска. Обстоятельства его гибели пока не известны. В настоящий момент труп боевика находится в одном из киевских моргов. Грузинское посольство уже поставлено в известность о смерти гражданина Грузии. Ожидается, что труп наёмника может быть доставлен в Грузию в течение нескольких ближайших дней.

Гоголи был уроженцем Абхазии и проживал в городе Поти. В интервью телеканалу один из находящихся сейчас в зоне боевых действий грузинских боевиков сказал, что Гоголи воевал в Донбассе ещё в 2014 году.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР было убито 17 грузинских боевиков. Ещё шестеро наёмников из Грузии было убито в Донбассе в 2014—2017 годах.