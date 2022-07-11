Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. По итогам прошедшей служебной проверки министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков получил строгий выговор за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в краевом правительстве.

Pixelbay.com Чиновник

Читайте также: Нужна ли Камчатке саранча нищебродствующих пакетников?

Губернатор края Владимир Солодов подчеркнул, что это последнее предупреждение для министра, и призвал коллег быть более внимательными и корректными при общении с гражданами и журналистами на любом уровне.

«Я хочу обратиться ко всей нашей команде, чтобы мы понимали, что любое наше слово, сказанное в социальных сетях, в интервью, в неформальном общении с журналистами, просто в зале, является актом публичной коммуникации. Мы несём ответственность за каждое сказанное слово, и оно должно быть в первую очередь уважительным к нашим гражданам, коллегам и к смежным органам, с которыми мы взаимодействуем», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возник очередной скандал в сфере туризма. На этот раз в его эпицентр попал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков. Высокопоставленный чиновник в соцсетях заявил, что регион не готов к массовому потоку туристов, у которых недостаточный бюджет.