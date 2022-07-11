Париж, 11 июля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Во Франции энергоёмкие компании переводят своё газовое оборудование на работу с мазутом. Об этом пишут СМИ.

Glasbruch2007 Мазут

Так, об этом заявил руководитель одной из крупных компаний Флоран Менего. По его словам, котлы, установленные у него, теперь могут работать и на газе, и на мазуте.

«Мы даже можем перейти на уголь, если будет нужно», — добавил коммерсант.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии также опасаются сокращения поставок газа из России или полного их прекращения.