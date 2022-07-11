Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Шоумен Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» записали новую песню, в которой жестко отреагировали на недопуск группы на матч Суперкубка России по футболу, инициатива которого приписывается Смольному. Также в песне Шнуров предрекает скорую отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Напомним, в списке приглашенных исполнителей на Суперкубке России по футболу в Санкт-Петербурге 9 июля значилась группировка «Ленинград». Однако затем её без объяснения причин удалили из списка, оставив в числе выступающих группу «Би-2», известную своим негативным отношением к спецоперации России на Украине. В итоге группа «Би-2», исполнив две композиции, была громко освистана болельщиками «Зенита» и «Спартака», люди кричали: «Пошли вон, твари!»

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В своем новом клипе Сергей Шнуров поёт, имея в виду губернатора: «Запретил «Ленинград» в Ленинграде. [Лучше] снег бы зимой запретил». Так Шнуров напоминает о своих претензиях по поводу плохо убранного снега и мусора, высказанных в другой нашумевшей песне еще в январе 2022 года.

В новой композиции звучит прямой намёк на то, что действующий губернатор скоро оставит свой пост, о чем ранее заявляли некоторые политологи.

«Он тут ненадолго, а мы тут навсегда», — поёт Шнуров, сопровождая это различными нелицеприятными для градоначальника эпитетами и сравнениями.

Всего за несколько часов клип на видеохостинге набрал около 430 тыс. просмотров и 29 тыс. лайков.

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