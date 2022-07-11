Берлин, , 04:28 — REGNUM Экономику США неизбежно ждёт рецессия. К такому выводу пришли журналисты германского делового издания WirtschaftsWoche.

Рецессия +

По данным издания, аналитики соревнуются в мрачности прогнозов. Но все они сходятся во мнении, что экономическая ситуация в стране ухудшается. А опросы показывают, что рецессии ждут две трети граждан США.

Однако власти США не видят оснований для того, чтобы прогнозировать серьёзную рецессию в экономике нет. Как сообщало ИА REGNUM, об этом ранее заявила министр торговли Джина Раймондо. Впрочем, она не исключила замедления экономики.

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