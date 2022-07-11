Южно-Сахалинск, 11 июля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля Toyota Chaser погиб в результате ДТП в Тымовском районе на Сахалине. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП

Авария произошла 10 июля на 508 километре автотрассы Южно-Сахалинск — Оха. По предварительным данным, 37-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм, а его пассажиры, 37-летняя женщина и пятилетний мальчик, получили телесные повреждения.

По факту смертельного ДТП проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате падения легкового автомобиля со скалы в Крыму.