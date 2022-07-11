Биробиджан, 11 июля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Сильный пожар на территории сразу двух складов ликвидируют сотрудники МЧС в Биробиджане. По данным ГУ МЧС России по Еврейской АО, огонь охватил около 120 кв. метров складских помещений.

Erdenebayar Огонь

«В настоящий момент 15 бойцов и четыре единицы техники ликвидируют пожар в складских помещениях в Биробиджане», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Огонь затронул продуктовый и мебельный склады. Сведения о пострадавших не поступали.