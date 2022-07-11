Москва, , 04:00 — REGNUM Причины сильных ливней в ряде регионов России назвал журналистам 10 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ливень Newdesignfile.com

Специалист пояснил, что при высокой температуре воздуха наблюдаются характерные для атмосферы Земли процессы перемещения воздушных масс. Как уточнил Вильфанд, в летний период, когда наблюдается очень жаркая погода, возникают условия для перемещения теплых и насыщенных влагой воздушных масс по вертикали вверх.

При этом создаются условия для конденсации водяных паров, которые становятся причиной возникновения кратковременных, продолжительностью не более часа, но при этом интенсивных ливней. По словам Вильфанда, в течение непродолжительного времени выпадает большое количество воды, что может быть очень опасно.

В частности, в Москве при мощных кратковременных ливнях наступает коллапс для движения, а дренажные системы не справляются с потоком воды.

Кроме того, метеоролог указал, что такие условия благоприятны для усиления шквалистого ветра до скорости 17-20 м/с, а скорость отдельных порывов достигает 23-25 м/с.

«А это уже опасное явление, поскольку при такой скорости ветра ломаются деревья, молодые деревца вырываются с корнем, крыши срывает», — пояснил Вильфанд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд обещал жителям России жару и сильные ливни.

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