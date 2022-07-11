Москва, 11 июля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Пребывание Леха Валенсы на посту президента Польши не добавило ему мозгов. Об этом написал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своём телеграм-канале.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Он напомнил о том, что Валенса работал электриком на Гданьской судоверфи, затем волею судьбы возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность», а потом стал президентом Польши.

«Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», — констатировал Джабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Валенса призвал сократить численность населения России до 50 млн человек. Также он настаивает на смене власти в стране и на расчленении государства.