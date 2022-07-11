Москва, , 03:26 — REGNUM Раскритиковавший спецоперацию России на Украине Иван Ургант снова стал ведущим. Об этом пишут СМИ.

Патриот. Предатель. Иван Ургант Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Он провёл мероприятие одного из благотворительных фондов. Оно состоялось в парке Царицыно.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации Ургант уехал в Израиль, но затем вернулся в Россию. Его шоу на Первом канале не выходит с февраля.

Добавим, 9 июля в Петербурге разразился скандал с выступлением группы БИ-2. Музыкантов освистали, припомнив им отказ выступить на патриотическом концерте в Омске.

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