Москва, 11 июля 2022, 03:26 — REGNUM Раскритиковавший спецоперацию России на Украине Иван Ургант снова стал ведущим. Об этом пишут СМИ.
Он провёл мероприятие одного из благотворительных фондов. Оно состоялось в парке Царицыно.
Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации Ургант уехал в Израиль, но затем вернулся в Россию. Его шоу на Первом канале не выходит с февраля.
Добавим, 9 июля в Петербурге разразился скандал с выступлением группы БИ-2. Музыкантов освистали, припомнив им отказ выступить на патриотическом концерте в Омске.
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