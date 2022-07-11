Москва, 11 июля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Раскритиковавший спецоперацию России на Украине Иван Ургант снова стал ведущим. Об этом пишут СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Патриот. Предатель. Иван Ургант

Он провёл мероприятие одного из благотворительных фондов. Оно состоялось в парке Царицыно.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации Ургант уехал в Израиль, но затем вернулся в Россию. Его шоу на Первом канале не выходит с февраля.

Добавим, 9 июля в Петербурге разразился скандал с выступлением группы БИ-2. Музыкантов освистали, припомнив им отказ выступить на патриотическом концерте в Омске.