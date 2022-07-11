Симферополь, , 03:22 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал в результате падения со скалы легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла на автотрассе Симферополь — Бахчисарай в районе села Левадки. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Niva скатился со скалы. В результате ДТП погибли мужчины 28 и 48 лет. Женщина 46 лет успела выпрыгнуть из машины, получив травмы.

Отмечается, что женщину заметили только на следующий день после ДТП и вызвали спасателей. Она была госпитализирована с травмами ног. Уточняется, что и погибшие и пострадавшая являются жителями Крыма.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух сотрудниках ГИБДД, получивших травмы в результате наезда легкового автомобиля на патрульные автомобили в центре Москвы.

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